Rai TGR | Moriconi verso l' addio tra i possibili successori spunta il nome di Alessandra Forte - ESCLUSIVA
Il vicedirettore della TGR ha presentato le dimissioni per motivi personali. Tra i possibili successori, si fa il nome di un'altra figura interna all'area. Le decisioni ufficiali non sono ancora state comunicate pubblicamente. La notizia circola tra i dipendenti e negli ambienti dell’emittente. La direzione non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.
Si muove qualcosa ai piani alti della TGR. Secondo indiscrezioni raccolte negli ambienti Rai, il vicedirettore Luca Moriconi avrebbe presentato nei giorni scorsi le proprie dimissioni dall'incarico per motivi strettamente personali. Una scelta che, se confermata, aprirebbe la strada a un suo ritorno al TG2, la testata dalla quale proveniva prima dell'approdo alla TGR. L'ipotesi sul tavolo sarebbe quella di un rientro nella redazione politica, con la ripresa anche della conduzione dell'edizione delle 20.30. Lo scenario avrebbe trovato un'accelerazione nelle ultime ore dopo la designazione della collega Giulia Di Stefano, "chigista" del TG2, alla conduzione di Agorà Extra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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