Rai TGR | Moriconi verso l' addio tra i possibili successori spunta il nome di Alessandra Forte - ESCLUSIVA

Notizia in breve

Il vicedirettore della TGR ha presentato le dimissioni per motivi personali. Tra i possibili successori, si fa il nome di un'altra figura interna all'area. Le decisioni ufficiali non sono ancora state comunicate pubblicamente. La notizia circola tra i dipendenti e negli ambienti dell’emittente. La direzione non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.