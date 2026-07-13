Chi l’ha visto? spunta il nome della possibile erede di Federica Sciarelli | la Rai accelera sulla scelta

Da notizieaudaci.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Rai sta accelerando nella scelta della nuova conduttrice di “Chi l’ha visto?” dopo l’addio di Federica Sciarelli. Tra i nomi in corsa, spunta quello di un possibile erede, mentre le decisioni finali sembrano essere ormai vicine. La selezione sta entrando nella fase conclusiva, con la rete che si prepara a comunicare la nuova conduzione.

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La corsa per il dopo Sciarelli entra nella fase decisiva. La partita per individuare la nuova padrona di casa di “ Chi l’ha visto? “ sarebbe ormai arrivata alle battute finali. Dopo il saluto di Federica Sciarelli, che al termine dell’ultima puntata della stagione ha confermato il suo addio allo storico programma di Rai 3, negli uffici di Viale Mazzini è iniziata una lunga fase di valutazioni per individuare la professionista chiamata a raccogliere un’eredità tra le più pesanti della televisione italiana. Secondo le ultime indiscrezioni, la Rai vorrebbe chiudere il dossier entro la fine di luglio, così da consentire alla futura conduttrice di preparare con largo anticipo la nuova stagione del programma. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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