Una ragazza di 17 anni ha denunciato di essere stata violentata in casa Sospetti su un coinquilino

Una ragazza di 17 anni ha presentato denuncia ai carabinieri di Venezia, raccontando di aver subito una violenza sessuale nella sua abitazione a Mestre. Secondo quanto riferito, i sospetti sono rivolti a un coinquilino che condivide l’appartamento con lei. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto e raccogliere eventuali prove. La ragazza ha fornito dettagli utili alla ricostruzione dei fatti.

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Una ragazza di 17 anni ha denunciato ai carabinieri di Venezia di essere stata vittima di violenza sessuale all'interno della sua abitazione a Mestre. Il fatto è avvenuto nella serata di sabato 9 maggio, all'interno dell'abitazione nella quale la giovane vive con il proprio marito.L'assenza del.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Violentata in casa a 17 anni, sospetti su un coinquilinoMestre, 10 maggio 2026 – Violentata in casa a 17 anni e i sospetti sarebbero su un coinquilino della giovanissima mamma. Mestre, 17enne violentata in casa: sospetti su un coinquilinoUna ragazza bengalese di 17 anni ha denunciato ai carabinieri di Venezia di essere stata violentata nell'appartamento in cui vive, insieme ad altre... Argomenti più discussi: Violentata in casa a 17 anni, sospetti su un coinquilino; Casi Hantavirus, Oms: Su nave possibile trasmissione da uomo a uomo, ma rischio basso; Garlasco, Sempio e i 3mila messaggi con il nickname Andreas: Tra i 18 e i 20 anni ossessionato da una ragazza. Lo stupro? Dimostrazione di forza. Mi ritrovo nell'Incel che ha fatto la strage; Il Bournemouth mette fuori Jimenez, sospetti di adescamento di una minorenne.