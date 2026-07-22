Al Passo San Marco si è svolto un raduno alpino con la partecipazione di un cardinale. Durante l'evento, si è parlato di collaborazione e impegno comune per la pace. La manifestazione celebra il 50° anniversario dell'iniziativa e vede ogni anno la presenza di gruppi alpini provenienti dalla Valtellina e dalla Bergamasca, rafforzando il senso di comunità e amicizia tra le penne nere.

ALBAREDO PER SAN MARCO È trascorso esattamente mezzo secolo e il senso di comunità e di amicizia tra gli alpini valtellinesi e le penne nere bergamasche che ogni anno si danno appuntamento al Passo San Marco per il Raduno intersezionale si può dire sia sempre più solido. La dimostrazione la si è avuta domenica, con l’eccezionale partecipazione alla manifestazione, che per l’Ana ha valenza nazionale, nata nel 1976 per volontà di due reduci di Russia di Albaredo e Averara che vollero perpetuare la fratellanza maturata in quella tragica esperienza in terra straniera, incontrandosi ogni anno a cavallo tra la Val Brembana e la Valtellina, in un luogo tanto suggestivo quanto simbolico, proprio perché anche geograficamente d’incontro, di unione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raduno alpino al San Marco col cardinale: "Lavoriamo tutti insieme per la pace"

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