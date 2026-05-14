Sabato alle 10 in Piazza San Michele si svolge la partenza della campagna #Riciccami, promossa da Human Maple con il sostegno del Comune di Lucca e di Sistema Ambiente. L'iniziativa mira a sensibilizzare sulla raccolta e il riciclo dei mozziconi di sigaretta attraverso un evento pubblico nel centro cittadino. L'obiettivo è coinvolgere la comunità in un’azione collettiva contro l'abbandono di rifiuti di sigarette nelle aree pubbliche.

Sabato alle ore 10 in Piazza San Michele, prende il via la campagna #Riciccami, iniziativa dedicata alla raccolta e al riciclo dei mozziconi di sigaretta promossa da Human Maple con il supporto del Comune di Lucca e di Sistema Ambiente. Il progetto nasce con l’obiettivo di contrastare l’abbandono delle cicche nell’ambiente e promuovere comportamenti più responsabili attraverso strumenti concreti di raccolta e sensibilizzazione. In città saranno installati 25 raccoglitori dedicati ai mozziconi di sigaretta, utilizzabili anche per i filtri dei dispositivi a tabacco riscaldato. Il lancio ufficiale dell’iniziativa è previsto appunto per sabato con un evento pubblico aperto alla cittadinanza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via la campagna #Riciccami. Sabato in piazza San Michele tutti insieme contro i mozziconi

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