Coni Umbria Moscatelli eletto presidente per soli due voti | Ora lavoriamo tutti insieme

Da perugiatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fabio Moscatelli è stato eletto presidente del Coni Umbria con una differenza di soli due voti rispetto all'altro candidato. È un dirigente con esperienza nel settore del tennis. Dopo il risultato, ha invitato tutte le parti a collaborare.

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Un verdetto al fotofinish con i candidati divisi da soli due voti. È Fabio Moscatelli, dirigente di lungo corso proveniente dal mondo del tennis, il nuovo presidente regionale del Coni Umbria. L'assemblea del Comitato olimpico, riunitasi questa mattina a Perugia, ha sancito la sua vittoria con 27. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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