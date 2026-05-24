Coni Umbria Moscatelli eletto presidente per soli due voti | Ora lavoriamo tutti insieme
Fabio Moscatelli è stato eletto presidente del Coni Umbria con una differenza di soli due voti rispetto all'altro candidato. È un dirigente con esperienza nel settore del tennis. Dopo il risultato, ha invitato tutte le parti a collaborare.
Un verdetto al fotofinish con i candidati divisi da soli due voti. È Fabio Moscatelli, dirigente di lungo corso proveniente dal mondo del tennis, il nuovo presidente regionale del Coni Umbria. L'assemblea del Comitato olimpico, riunitasi questa mattina a Perugia, ha sancito la sua vittoria con 27. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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Fabio Moscatelli è il nuovo presidente del Coni Umbria. Il dirigente ternano è stato eletto sabato mattina con 27 voti, superando di misura Andrea Arena. Si chiude così una delle elezioni più combattute degli ultimi anni per la guida dello sport regionale. Legg facebook
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