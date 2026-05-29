Viale Mazzini ha annunciato la programmazione estiva 2026 della Rai, concentrandosi su un palinsesto di daytime che ripropone volti storici e formule già note. Tra le novità ci sono l’arrivo di Brumotti e Bracconeri, che si aggiungono ai programmi consolidati. La strategia prevede la conferma di alcuni conduttori e format già presenti negli anni precedenti, senza indicare modifiche sostanziali nelle fasce orarie. La programmazione si focalizza su contenuti di intrattenimento e informazione.

Viale Mazzini ha svelato la nuova programmazione estiva per il daytime, delineando una strategia che si affida a volti storici e formule consolidate. La novità della programmazione estiva, tuttavia, è l'arrivo di due volti inattesi, pronti a fare il loro ritorno sul piccolo schermo dopo esperienze in altre emittenti come Vittorio Brumotti e Fabrizio Bracconeri. I viaggi sul territorio di Rai 1 e i progetti di inclusione nel daytime di Rai 2. La programmazione feriale della prima rete si arricchisce con Italia AR, una striscia mattutina che vede il debutto di Vittorio Brumotti insieme a Monica Caradonna. Il format occuperà la fascia quotidiana precedente al pranzo, proponendosi come un diario di viaggio dedicato alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e marittimo italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Estate Rai 2026: tutte le novità dei palinsesti e l’arrivo Brumotti e Bracconeri

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