Rai il futuro della radio parla sempre più il linguaggio dei podcast

La Rai si prepara a puntare sui podcast, puntando su una nuova stagione di produzioni originali e un’offerta digitale più ampia. La strategia mira a integrare il linguaggio dei podcast nel panorama radiofonico, con l’obiettivo di ampliare la presenza online e raggiungere un pubblico più giovane. La transizione si concentra sull’espansione di contenuti digitali e sulla sperimentazione di formati innovativi, mantenendo comunque l’offerta tradizionale.

Il futuro della radio parla sempre più il linguaggio dei podcast. E la Rai è pronta a raccogliere questa sfida con una nuova stagione di produzioni originali e un'offerta digitale sempre più articolata. È il messaggio emerso da "Storie tutte da Ascoltare", l'evento che si è svolto oggi nella Sala A della sede Rai di via Asiago, a Roma, dedicato alla presentazione dei nuovi Podcast Original e delle Radio Digitali Rai. A tracciare la rotta sono stati Gianfranco Zinzilli, Direttore Radio Digitali e Podcast, Marco Caputo, Direttore Rai Radio, e Andrea Borgnino, Capostruttura Podcast. Tre figure chiave del progetto editoriale che stanno accompagnando il servizio pubblico nella crescita dell'offerta audio digitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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