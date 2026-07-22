Raccordo anulare chiude per una notte la rampa verso l’A24 in direzione L’Aquila-Roma Est

La rampa verso l’A24 in direzione L’Aquila-Roma Est sarà chiusa per una notte sul Grande raccordo anulare. La chiusura serve a permettere ispezioni sul cavalcavia all’intersezione con l’autostrada A24. La chiusura è prevista durante la notte e riguarda esclusivamente questa rampa. Nessun altro tratto del raccordo sarà interessato dai lavori. La misura mira a garantire la sicurezza dell’infrastruttura senza influire sul traffico diurna.

Roma, 22 luglio 2026 – Chiusura notturna sul Grande raccordo anulare per consentire lo svolgimento di alcune ispezioni sul cavalcavia situato all’intersezione con l’ autostrada A24 Roma-L’Aquila-Teramo. Dalle 23 di venerdì 24 luglio alle 6 di sabato 25 luglio sarà chiusa la rampa di uscita dalla carreggiata interna del Gra verso l’A24, in direzione L’Aquila-Roma Est. Il provvedimento è stato adottato per permettere alla società Strada dei Parchi di eseguire ispezioni e indagini strutturali sul cavalcavia che attraversa il Raccordo, situato all’altezza del chilometro 31+500 dell’A90 e del chilometro zero dell’A24. La chiusura riguarderà esclusivamente la rampa di collegamento con l’autostrada. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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