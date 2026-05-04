Incidente tra auto e moto sul Grande Raccordo Anulare di Roma | morta una motociclista

Questa mattina sul Grande Raccordo Anulare di Roma si è verificato un grave incidente tra un'auto e una moto, all'altezza tra Tuscolana e Anagnina. Nell'impatto, una motociclista ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La circolazione lungo quella tratta è stata temporaneamente rallentata.

Grave incidente stradale lungo il Gra all'altezza Tuscolana-Anagnina. Questa mattina una motociclista è morta nello scontro tra la sua moto e un'auto. Traffico e code al chilometro 41,600.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Incidente sul raccordo anulare, scontro mortale tra auto e moto: morto un motociclista, traffico in tiltLa tragedia sulla carreggiata esterna del Gra di Roma all’altezza dello svincolo per Ostiense. Leggi anche: Incidente sul raccordo anulare: scontro auto-moto, morta una persona Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incidente sul raccordo anulare, accosta per prestare soccorso e viene travolto: morto 35enne; Roma, tamponamento tra due auto sul Gra: una vittima; Incidente sul Raccordo anulare oggi a Roma, scontro auto-moto: due feriti; Incidente auto-moto sul Grande Raccordo Anulare, due feriti e traffico in tilt: chiusa una corsia. Incidente sul Grande raccordo anulare: scontro auto-moto, morta una donnaAncora sangue sul Grande Raccordo Anulare, dove lunedì 4 maggio si è verificato un incidente mortale. Lo scontro – avvenuto intorno alle 12:40 – ha coinvolto un'auto e una moto. Nell'impatto una donna ... romatoday.it Scontro tra un'auto e una moto: c'è un morto. Ancora un incidente sul Grande Raccordo AnulareAncora sangue sul Grande Raccordo Anulare. Nella mattinata di lunedì 4 maggio 2026, un violento impatto tra un'autovettura e un ... msn.com Era sceso per aiutare un automobilista in difficoltà ed è stato travolto da un'auto. Tragedia all'alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre si era fermato p - facebook.com facebook Tragedia all’alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato investito mentre si era fermato per prestare soccorso a un’auto coinvolta in un incidente. Secondo una prima ricostruzio x.com