Lavori sul raccordo chiude per una notte la Tangenziale | le vie alternative

Stasera, il raccordo che collega il Raccordo Monza-A52 Tangenziale nord di Milano alla A52 sarà chiuso per tutta la notte. La chiusura interessa il tratto di allacciamento che proviene da Venezia e si dirige verso Rho. Durante questa chiusura, sono state indicate alcune vie alternative per gli automobilisti che devono percorrere questa tratta. La riapertura è prevista per le prime ore del mattino successivo. Non sono stati segnalati altri interventi o modifiche al traffico nelle aree circostanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui