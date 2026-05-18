Lavori sul raccordo chiude per una notte la Tangenziale | le vie alternative
Stasera, il raccordo che collega il Raccordo Monza-A52 Tangenziale nord di Milano alla A52 sarà chiuso per tutta la notte. La chiusura interessa il tratto di allacciamento che proviene da Venezia e si dirige verso Rho. Durante questa chiusura, sono state indicate alcune vie alternative per gli automobilisti che devono percorrere questa tratta. La riapertura è prevista per le prime ore del mattino successivo. Non sono stati segnalati altri interventi o modifiche al traffico nelle aree circostanti.
Notte di chiusura in arrivo per il ramo di allacciamento che dal Raccordo Monza-A52 Tangenziale nord di Milano (R3) immette sulla A52, per chi proviene da Venezia ed è diretto verso Rho. Per lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, la chiusura avverrà dalle 23 di giovedì 21 alle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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Chiusure in arrivo sulla A4 e la Tangenziale Nord: le vie alternativeNotte di chiusura in arrivo sulla A4 Milano Brescia e la A52 Tangenziale Nord di Milano.
#A90 #RaccordoAnulare per #lavori di manutenzione e adeguamento impiantistico delle #gallerie #Trionfale, #SelvaCandida e #Cassia dal #18maggio al #1giugno in orario notturno 21:30 - 06:00 previste chiusure alternate di corsie e ram x.com
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