Lavori sul raccordo chiude per una notte la Tangenziale | le vie alternative

Da monzatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, il raccordo che collega il Raccordo Monza-A52 Tangenziale nord di Milano alla A52 sarà chiuso per tutta la notte. La chiusura interessa il tratto di allacciamento che proviene da Venezia e si dirige verso Rho. Durante questa chiusura, sono state indicate alcune vie alternative per gli automobilisti che devono percorrere questa tratta. La riapertura è prevista per le prime ore del mattino successivo. Non sono stati segnalati altri interventi o modifiche al traffico nelle aree circostanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Notte di chiusura in arrivo per il ramo di allacciamento che dal Raccordo Monza-A52 Tangenziale nord di Milano (R3) immette sulla A52, per chi proviene da Venezia ed è diretto verso Rho. Per lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, la chiusura avverrà dalle 23 di giovedì 21 alle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Chiude un tratto della A4 per lavori: le vie alternative

Chiusure in arrivo sulla A4 e la Tangenziale Nord: le vie alternativeNotte di chiusura in arrivo sulla A4 Milano Brescia e la A52 Tangenziale Nord di Milano.

lavori sul raccordo chiudeCantieri per il tram e strade chiuse, ecco la mappa dei lavori da oggi lunedì 18 maggio 2026Tutte le modifiche alla viabilità di questa settimana, molte delle quali riguardano le zone dove si sta costruendo la Linea Rossa e la Linea verde del tram ... msn.com

lavori sul raccordo chiudeA1 Milano-Napoli: chiusa per una notte l’immissione sul Raccordo di Casalecchio per chi proviene da FirenzeSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il Ramo di ... sassuolo2000.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web