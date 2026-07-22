Raccolta firme di Fratelli d’Italia per le dimissioni di Lepore | Il Comune ha negato l’ok al banchetto

Notizia in breve

Il Comune di Bologna ha negato l’autorizzazione a un banchetto di Fratelli d’Italia previsto per oggi in via d’Azeglio, all’angolo con via Farini. La raccolta firme per chiedere le dimissioni di un sindaco è stata quindi bloccata. Nessun permesso è stato concesso per l’evento. La decisione è stata comunicata alle persone coinvolte prima dell’inizio delle attività. La questura non ha autorizzato lo svolgimento del banchetto.