Raccolta firme di Fratelli d’Italia per le dimissioni di Lepore | Il Comune ha negato l’ok al banchetto
Il Comune di Bologna ha negato l’autorizzazione a un banchetto di Fratelli d’Italia previsto per oggi in via d’Azeglio, all’angolo con via Farini. La raccolta firme per chiedere le dimissioni di un sindaco è stata quindi bloccata. Nessun permesso è stato concesso per l’evento. La decisione è stata comunicata alle persone coinvolte prima dell’inizio delle attività. La questura non ha autorizzato lo svolgimento del banchetto.
Bologna, 22 luglio 2026 – “Il Comune di Bologna nega l’autorizzazione al banchetto di Fratelli d’Italia previsto per oggi in via d’Azeglio, all’angolo con via Farini ”. Questa la denuncia di FdI Bologna sull’evento che si terrà oggi pomeriggio dalle 18 alle 20. “Saremo comunque presenti in via d’Azeglio, all’angolo con via Farini – scrivono in una nota i meloniani -. Nel pieno rispetto delle regole non ci saranno gazebo né banchetti, ma saremo ugualmente tra la gente, a testa alta, per raccogliere firme per le dimissioni del sindaco Lepore ”. Per FdI “oltre al danno di una decisione incomprensibile e totalmente al di fuori dei principi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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