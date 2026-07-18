Bologna, 18 luglio 2026 – Fratelli d'Italia lancia una raccolta firme per chiedere al Comune di rinunciare all'ipotesi di garantire la gratuità del trasporto pubblico ai richiedenti asilo. La petizione è stata presentata dall’ eurodeputato meloniano Stefano Cavedagna. "Un anno fa l'amministrazione Lepore ha aumentato il biglietto dell'autobus a 2,30 euro se acquistato in tabaccheria e a 2,50 euro se comprato a bordo: è il biglietto più caro d'Italia e, dai dati che abbiamo, uno dei più costosi d'Europa ", attacca Cavedagna. "Contemporaneamente si vuole proporre l'esenzione per i richiedenti asilo. Oggi iniziamo una raccolta firme per fermare quella che per noi è una follia e una discriminazione al contrario". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - “Raccolta firme contro i bus gratis ai richiedenti asilo”: la proposta di Fratelli d’Italia a Bologna

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