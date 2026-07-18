La proposta di Fratelli d’Italia a Bologna | Una raccolta firme contro i bus gratis ai richiedenti asilo

Il partito Fratelli d’Italia ha avviato una raccolta firme a Bologna per chiedere al Comune di non rendere gratuiti i mezzi pubblici ai richiedenti asilo. La proposta mira a impedire l’accesso gratuito al trasporto pubblico per questa categoria. La petizione è stata annunciata il 18 luglio 2026. Non sono stati forniti dettagli su eventuali risposte o decisioni da parte delle autorità comunali.

Bologna, 18 luglio 2026 – Fratelli d'Italia lancia una raccolta firme per chiedere al Comune di rinunciare all'ipotesi di garantire la gratuità del trasporto pubblico ai richiedenti asilo. La petizione è stata presentata dall’ eurodeputato meloniano Stefano Cavedagna. "Un anno fa l'amministrazione Lepore ha aumentato il biglietto dell'autobus a 2,30 euro se acquistato in tabaccheria e a 2,50 euro se comprato a bordo: è il biglietto più caro d'Italia e, dai dati che abbiamo, uno dei più costosi d'Europa ", attacca Cavedagna. "Contemporaneamente si vuole proporre l'esenzione per i richiedenti asilo. Oggi iniziamo una raccolta firme per fermare quella che per noi è una follia e una discriminazione al contrario". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Bologna il sindaco Lepore vuole regalare labbonamento dellautobus a tutti i richiedenti asilo.

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