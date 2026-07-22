Quindi cosa voleva dirci Christopher Nolan con la sua Odissea?

Da ilpost.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Christopher Nolan ha presentato la sua interpretazione dell’Odissea attraverso il suo nuovo film, offrendo una lettura chiara e diretta. Accanto a questa, ci sono interpretazioni più sottili e nascoste, che si collegano anche ai suoi lavori precedenti. La pellicola si concentra su temi di viaggio e ritorno, con riferimenti visivi e narrativi che richiamano l’antica storia, senza però svelare tutte le possibili letture.

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C'è una chiave di lettura molto esplicita e ce ne sono altre più sottili e nascoste, legate anche ai suoi film precedenti C’è una chiave di lettura esplicita dell’Odissea di Christopher Nolan, e ce ne sono altre che lo sono meno. La prima è spiegata con alcuni dialoghi piuttosto didascalici, come avviene spesso nei suoi film, le altre invece sono più sottili o emergono dal confronto di questo film con i precedenti di Nolan. Chi non ha visto il film e non vuole saperne niente, interrompa qui la lettura. La tesi più dichiarata è che il viaggio del protagonista Ulisse rappresenta la maturazione della sua consapevolezza che, con l’inganno del cavallo di Troia, ha violato la legge non scritta che reggeva il mondo antico – che Ulisse stesso chiama con un anacronismo «l’età del Bronzo» – e ne ha causato la fine. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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