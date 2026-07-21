Se Christopher Nolan non sa scrivere i personaggi femminili (quando li scrive, aggiungerebbe qualcuno), com'è andata con Odissea? La tendenza che è stata notata diverse volte nel corso della sua carriera e soprattutto nel 2024 con Oppenheimer. Che tale affermazione sia vera in assoluto è difficile da stabilire, ma è vero che molti suoi personaggi femminili sono spesso rimasti sullo sfondo delle sue storie. Le ragioni si possono trovare tranquillamente nella sua filmografia: regista e sceneggiatore da sempre interessato a storie epiche e muscolari, Nolan ha prediletto supereroi con mantelli da pipistrello, soldati appartenuti alla Storia e prestigiatori ossessionati dai trucchi di magia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il problema di Christopher Nolan con i personaggi femminili vale anche per le donne della sua Odissea?

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Christopher Nolan ha un problema con le donne

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A Odisseia do Christopher Nolan reddit

Il problema di Christopher Nolan con i personaggi femminili vale anche per le donne della sua Odissea ?Il regista e autore britannico è riuscito a dare profondità a figure come Penelope, Circe e Calipso o è rimasto su una visione molto maschile di cui il suo cinema è spesso accusato? gqitalia.it

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