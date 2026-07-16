Christopher Nolan e la sua Odissea | Racconto il ritorno e gli effetti delle guerre

Notizia in breve

Il regista ha descritto il suo progetto come un racconto sul ritorno e gli effetti delle guerre. Ha spiegato che il lavoro è nato dalla passione, non da motivazioni intellettuali, e che l’approccio richiede sincerità. Ha aggiunto che non bisogna temere l’impegno, ma essere autentici nel racconto. L’opera, definita come un’odissea, si focalizza sugli effetti delle guerre e sul ritorno dei protagonisti.