Christopher Nolan e la sua Odissea | Racconto il ritorno e gli effetti delle guerre
Il regista ha descritto il suo progetto come un racconto sul ritorno e gli effetti delle guerre. Ha spiegato che il lavoro è nato dalla passione, non da motivazioni intellettuali, e che l’approccio richiede sincerità. Ha aggiunto che non bisogna temere l’impegno, ma essere autentici nel racconto. L’opera, definita come un’odissea, si focalizza sugli effetti delle guerre e sul ritorno dei protagonisti.
Il regista spiega come ha affrontato l’ambizioso progetto: “Non bisogna avere paura, ma essere sinceri. Non si fa nulla per ragioni intellettuali, si fa per passione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Il regista Christopher Nolan e il cast di Odissea. Londra. Odissea, dal 16 luglio al cinema.
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