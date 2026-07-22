Qui atalanta Lutto in casa Sarri È morto a 97 anni il papà Amerigo
È morto a 97 anni il padre dell’allenatore Maurizio Sarri. La famiglia e il tecnico si sono ritrovati in lutto. L’Atalanta, che questa sera alle 20 gioca un’amichevole con il Mantova al centro sportivo di Zingonia a porte chiuse, ha espresso vicinanza a Sarri in questa fase. La squadra sta preparando la nuova stagione e si è raccolta in silenzio per il lutto.
L’ Atalanta, che stasera alle 20 disputa al centro sportivo di Zingonia (a porte chiuse) il secondo test pre-stagionale contro il Mantova, si stringe intorno al suo tecnico Maurizio Sarri. Lunedì notte ha perso il padre Amerigo, 97 anni. Nome noto agli sportivi toscani: Amerigo Sarri nel dopoguerra è stato un ciclista, con due convocazioni nella nazionale italiana, oltre 50 vittorie da dilettante e da professionista la partecipazione al Giro di Lombardia. Poi, appesa la bici al chiodo, la carriera nell’Italsider che lo ha portato prima a Napoli, dove è nato il figlio Maurizio e in seguito nella bergamasca, a Castro, dove Sarri, peraltro a sua volta grande appassionato di ciclismo, ha vissuto l’infanzia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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