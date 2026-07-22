Qui atalanta Lutto in casa Sarri È morto a 97 anni il papà Amerigo

Notizia in breve

È morto a 97 anni il padre dell’allenatore Maurizio Sarri. La famiglia e il tecnico si sono ritrovati in lutto. L’Atalanta, che questa sera alle 20 gioca un’amichevole con il Mantova al centro sportivo di Zingonia a porte chiuse, ha espresso vicinanza a Sarri in questa fase. La squadra sta preparando la nuova stagione e si è raccolta in silenzio per il lutto.