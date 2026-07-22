Qui atalanta Lutto in casa Sarri È morto a 97 anni il papà Amerigo

Da sport.quotidiano.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È morto a 97 anni il padre dell’allenatore Maurizio Sarri. La famiglia e il tecnico si sono ritrovati in lutto. L’Atalanta, che questa sera alle 20 gioca un’amichevole con il Mantova al centro sportivo di Zingonia a porte chiuse, ha espresso vicinanza a Sarri in questa fase. La squadra sta preparando la nuova stagione e si è raccolta in silenzio per il lutto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’ Atalanta, che stasera alle 20 disputa al centro sportivo di Zingonia (a porte chiuse) il secondo test pre-stagionale contro il Mantova, si stringe intorno al suo tecnico Maurizio Sarri. Lunedì notte ha perso il padre Amerigo, 97 anni. Nome noto agli sportivi toscani: Amerigo Sarri nel dopoguerra è stato un ciclista, con due convocazioni nella nazionale italiana, oltre 50 vittorie da dilettante e da professionista la partecipazione al Giro di Lombardia. Poi, appesa la bici al chiodo, la carriera nell’Italsider che lo ha portato prima a Napoli, dove è nato il figlio Maurizio e in seguito nella bergamasca, a Castro, dove Sarri, peraltro a sua volta grande appassionato di ciclismo, ha vissuto l’infanzia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

qui atalanta lutto in casa sarri 200 morto a 97 anni il pap224 amerigo
© Sport.quotidiano.net - Qui atalanta. Lutto in casa Sarri. È morto a 97 anni il papà Amerigo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lutto per Maurizio Sarri, è morto papà Amerigo a 97 anni: fu figura di riferimento del ciclismo toscano

Leggi anche: Lutto per mister Maurizio Sarri: è morto il papà Amerigo

Temi più discussi: Atalanta, lutto in casa Sarri: è morto il papà Amerigo; Gravissimo lutto per Sarri: morto papà Amerigo. Il cordoglio dell'Atalanta; Lutto per Maurizio Sarri: il messaggio dell'Atalanta al tecnico; Lutto in casa Atalanta, scomparso il papà del mister Maurizio Sarri: il cordoglio della società.

qui atalanta lutto inLutto in casa Atalanta, scomparso il papà del mister Maurizio Sarri: il cordoglio della societàLa dirigenza nerazzurra ha espresso il suo profondo dolore in merito alla scomparsa del papà del mister Maurizio Sarri ... laziopress.it

Qui atalanta. Lutto in casa Sarri. È morto a 97 anni il papà AmerigoL’Atalanta, che stasera alle 20 disputa al centro sportivo di Zingonia (a porte chiuse) il secondo test pre-stagionale contro ... sport.quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web