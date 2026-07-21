Lutto per mister Maurizio Sarri | è morto il papà Amerigo

È deceduto a 97 anni Amerigo Sarri, padre del tecnico di calcio Maurizio Sarri. La notizia ha coinvolto anche la società Atalanta, di cui il tecnico è allenatore. Amerigo Sarri era noto come figura di rilievo nel ciclismo toscano e aveva trasmesso questa passione al figlio. La morte è avvenuta nelle scorse ore, senza ulteriori dettagli sulla causa.

Un grave lutto ha colpito Maurizio Sarri e tutta la società Atalanta. È morto a 97 anni Amerigo Sarri, padre del tecnico nerazzurro e figura di riferimento per il ciclismo toscano, passione che ha trasmesso anche al figlio. Era originario di Figline Valdarno, terra d’origine di tutta la famiglia non lontano da Firenze, e negli ultimi anni aveva vissuto a Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo. Era stato corridore in giovane età, partecipando anche al giro di Lombardia che era passato da Bergamo. Dopo il ritiro dall’attività agonistica ha cambiato vita, iniziando a lavorare per l’attuale RS Lucchini, che in quegli anni portava il nome di Italsider. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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