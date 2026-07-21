Lutto per Maurizio Sarri è morto papà Amerigo a 97 anni | fu figura di riferimento del ciclismo toscano

È morto Amerigo Sarri, padre dell’allenatore dell’Atalanta, a 97 anni. Figura di spicco del ciclismo toscano nel dopoguerra, la notizia è stata comunicata dalla famiglia.

È morto Amerigo Sarri, papà di Maurizio allenatore dell'Atalanta. Aveva 97 anni ed è stato una figura di riferimento del ciclismo toscano nel dopoguerra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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LUTTO PER MAURIZIO SARRI: È MORTO IL PADRE AMERIGO, IL COMMOVENTE MESSAGGIO DELL'ATALANTA

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