Quelli del Pd che tramano per non candidare Schlein alla guida della coalizione
Nel Partito Democratico si diffonde l’idea che le primarie possano portare a risultati negativi. Tra i membri, cresce il timore di non candidare più Schlein alla guida della coalizione. La maggioranza sembra ormai orientata a escluderla, mentre lei resta l’unica sostenitrice convinta delle primarie. La situazione si fa tesa e le decisioni sembrano essere prese in segreto, con alcuni esponenti che tramano contro la candidatura di Schlein.
Con il passare dei giorni nel Partito democratico cresce la consapevolezza che le primarie potrebbero essere un disastro. Piano piano, c’è ormai solo una vera fan dei gazebo: Elly Schlein. Nel partito è in corso un lavorìo, un agitarsi di pensieri, un inanellare soluzioni in grado di evitare uno scontro lacerante tra la segretaria del Pd e Giuseppe Conte. Scontro inevitabile, stante il fatto che l’avvocato del popolo è disponibile a ritirarsi solo se si ritira lei: «Trovate un altro nome», ha ripetuto ai suoi interlocutori dem. Nomi che però non vengono fuori. Al Nazareno, trasversalmente, la riflessione porta a ritenere Schlein tutt’altro che imbattibile. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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