Con il passare dei giorni nel Partito democratico cresce la consapevolezza che le primarie potrebbero essere un disastro. Piano piano, c’è ormai solo una vera fan dei gazebo: Elly Schlein. Nel partito è in corso un lavorìo, un agitarsi di pensieri, un inanellare soluzioni in grado di evitare uno scontro lacerante tra la segretaria del Pd e Giuseppe Conte. Scontro inevitabile, stante il fatto che l’avvocato del popolo è disponibile a ritirarsi solo se si ritira lei: «Trovate un altro nome», ha ripetuto ai suoi interlocutori dem. Nomi che però non vengono fuori. Al Nazareno, trasversalmente, la riflessione porta a ritenere Schlein tutt’altro che imbattibile. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Quelli del Pd che tramano per non candidare Schlein alla guida della coalizione

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