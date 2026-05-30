Gli abiti da sposa regali alla prova del passare del tempo | quelli che funzionano ancora oggi e i quelli che invece…

Alcuni abiti da sposa storici, indossati da regine e principesse, resistono al passare degli anni e risultano ancora attuali. Mentre altri, anche se iconici, non mantengono più il loro fascino originale. La durata nel tempo di questi abiti dipende dal design, dai materiali e dalle tendenze moda, che cambiano nel corso dei decenni. Alcuni modelli, grazie alla loro eleganza classica, continuano a essere considerati moderni, mentre altri sono ormai considerati pezzi di epoca.

Più che capire se i gusti personali di una volta siano rimasti invariati oppure siano cambiati, ci stiamo chiedendo se i loro candidi wedding dresses si collocherebbero senza troppe difficoltà tra le trame della moda e delle tendenze attuali o se, invece, apparirebbero un po' rétro, quasi superati. In poche parole, se abbiano passato la prova del tempo oppure se siano rimasti cristallizzati là, a quegli anni di riferimento sottomessi ai trend di allora. Sappiamo bene, infatti, che ogni epoca è contrassegnata da stili e tendenze ben definite che inevitabilmente si riflettono anche nella scelta dell'abito bianco, ma dando uno sguardo... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Gli abiti da sposa Royal più belli di sempre! Scopriamoli insieme

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