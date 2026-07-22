Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha lavorato alcuni anni per una cooperativa legata alla Lega. È cresciuto nella scena politica del Partito Democratico, alternando il ruolo di politico a quello di impiegato in cooperative. La sua carriera si sviluppa tra residenza, attività politica e collaborazioni con enti cooperativi. Non sono stati fatti altri dettagli sulla sua attività o sui legami con gruppi violenti.

Matteo Lepore è un figlio della Bologna bene. Di professione politico, ha lavorato qualche anno per la rossissima Lega coop. Per il resto, ha sempre fatto lo stesso tragitto: casa, Partito democratico, casa, Partito democratico. Si diploma al Galvani, liceo classico, dove entra in contatto con la borghesia liberal democratica, il soffio prodiano della città. Poi, negli anni universitari, fa la conoscenza di collettivi e centri sociali: gli tornerà utile per il proseguo. Derivato ideologico dell'ex sindaco Virginio Merola, è accusato da destra di aver reso Bologna un hub della droga alla luce del sole. Difficile sostenere il contrario. Chiunque si avvicini, anche da lontano, lo nota: Bologna, con Lepore, è miele per migranti irregolari, spacciatori e disagiati vari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quel sindaco legato alle coop che ha regalato la città ai violenti

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Multi SubNeighbors trick him to sell wife, he hoards and eats while they starve

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