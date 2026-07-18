Nel 1985, durante una festa per il 25esimo anniversario, un giovane tifoso ricevette una chiamata sul campo del Bentegodi da parte di un ex allenatore. Quel giorno, all’età di 11 anni, aveva desiderato di giocare per lui e il sogno si avverò. Il sindaco di Verona ha ricordato l’ex allenatore, sottolineando che ha dato più di quanto abbia ricevuto, e che la città non lo dimenticherà.

«Quel giorno del 1985, mentre facevo festa come tutti, avevo 11 anni e un sogno: esser chiamato in campo proprio da lui, un giorno. E poi è davvero accaduto, alla festa per il 25esimo anniversario, quando fu lui a chiamarmi sull’erba del Bentegodi.». La voce del sindaco, Damiano Tommasi, s’incrina un pochino. Si parla di Osvaldo Bagnoli, ovviamente, come stanno facendo tutti in città. C’è il dolore, di tutti. Ci sono gli occhi lucidi, come quelli di tanti, per le strade di Verona. E c’è la promessa che si troverà il modo migliore per non dimenticare mai quel milanese del quartiere Bovisa che, dopo i trionfi sportivi, scelse di restare qui e che, dice Tommasi, «è riuscito a dare alla città più di quello che la città, che pure tanto gli ha voluto bene, è riuscita a dare a lui». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Damiano Tommasi, il sindaco di Verona sulla morte di Osvaldo Bagnoli: «Sognavo di giocare per lui. Ha dato più di quel che ha preso ma la città non lo dimenticherà»

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Morte di Osvaldo Bagnoli - Intervista al sindaco Damiano Tommasi

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