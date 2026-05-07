Chieti città del mito | Amoroso lancia la proposta per il turismo legato alle origini leggendarie di Teate
Un politico ha presentato una proposta per promuovere il turismo nella città, puntando sulle sue origini leggendarie e sul mito di Achille. La proposta suggerisce di valorizzare le storie e i simboli legati alla storia antica della zona per attirare visitatori. L'obiettivo è sviluppare un'offerta turistica basata sulla narrazione delle leggende che circondano la città e le sue radici storiche.
Puntare sul mito di Achille e sulle origini leggendarie di Teate per rilanciare il turismo cittadino. È la proposta lanciata dal candidato sindaco di Chieti Olinto Amoroso attraverso un comunicato di “Rinascita per Chieti”, in vista dell’11 maggio, data che richiama simbolicamente il compleanno.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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