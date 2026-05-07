Chieti città del mito | Amoroso lancia la proposta per il turismo legato alle origini leggendarie di Teate

Un politico ha presentato una proposta per promuovere il turismo nella città, puntando sulle sue origini leggendarie e sul mito di Achille. La proposta suggerisce di valorizzare le storie e i simboli legati alla storia antica della zona per attirare visitatori. L'obiettivo è sviluppare un'offerta turistica basata sulla narrazione delle leggende che circondano la città e le sue radici storiche.