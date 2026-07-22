A causa di alcune case editrici che si sono rifiutate di adeguarsi alle restrizioni anti COVID-19, l'organizzazione Più libri, più liberi ha deciso di escluderle dall'evento. Nonostante una dichiarata volontà di non applicare il green pass, l'evento mantiene delle limitazioni per alcune case editrici che hanno scelto di non conformarsi alle misure di sicurezza. La decisione riguarda esclusivamente la partecipazione all'edizione corrente.

La rinuncia apparente al greenpass antifa non impedisce comunque a Più libri, più liberi di escludere alcune delle case editrici che si erano rifiutate di uniformarsi al regime. Così agisce il potere costituito: presidia, seleziona, autorizza, inibisce, il tutto con i sostegni pubblici – quelli non mancano mai. Allo stesso modo la fonte assoluta del potere in Europa, l’Unione europea ha confermato proprio ieri di aver deciso di togliere i fondi alla Biennale perché Pietrangelo Buttafuoco ha voluto che il padiglione della Russia rimanesse, insieme a quello israeliano e di molti altri Stati dai «profili umanitari» contestati.? Contenuto riservato agli abbonati. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Quel «dovere» di colpire Buttafuoco

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