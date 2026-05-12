Tolti alla vita non alla divisa | il suicidio nelle forze dello Stato e quel dovere di tutela che le istituzioni non possono più ignorare

Il suicidio tra le forze dello Stato rappresenta una realtà che va oltre il momento del decesso, lasciando tracce nelle strutture e nelle routine quotidiane. Le vittime non sono più presenti, ma i luoghi di lavoro e i colleghi continuano a vivere con questa perdita, spesso interrogandosi se ci fossero segnali che potevano essere riconosciuti in anticipo. Questa problematica coinvolge diversi ambienti istituzionali, evidenziando la complessità del fenomeno.

Ci sono morti che non finiscono il giorno del funerale. Restano dentro le caserme, negli uffici, nei turni di notte, nei corridoi dove qualcuno continua a chiedersi se un segnale poteva essere colto prima. Restano negli armadietti rimasti chiusi, nelle sedie improvvisamente vuote, nelle parole non dette tra colleghi abituati a convivere con il dolore senza mai chiamarlo davvero per nome. Il suicidio tra il personale in divisa non può più essere archiviato come una semplice somma di fragilità individuali. Quando uomini e donne addestrati alla disciplina, alla responsabilità, al controllo delle emozioni e al sacrificio arrivano a togliersi la vita, il problema non riguarda soltanto il singolo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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