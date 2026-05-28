Scontro durissimo in Consiglio comunale tra Fabbri e Anselmo L’avvocato | Hai scelto di colpire un figlio per colpire un padre

Nel corso di una seduta di consiglio comunale, si è registrato un acceso scontro tra due consiglieri. Uno ha accusato l’altro di aver colpito un figlio per attaccare un padre. La discussione si è svolta in un clima molto teso, legato a un incidente stradale avvenuto settimane prima, che aveva coinvolto il sindaco e un assessore. Quest’ultima, successivamente, era risultata positiva all’alcoltest dopo aver lasciato l’evento.

Clima tesissimo nel pomeriggio di mercoledì 27 in Consiglio comunale a Ferrara, durante la discussione legata all’incidente stradale che, nelle scorse settimane, aveva coinvolto il sindaco Alan Fabbri e l’allora assessora Francesca Savini, risultata poi positiva all’alcoltest dopo l’uscita di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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