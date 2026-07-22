Quattro militari sono stati sospesi nell’ambito di un’indagine sulle presunte spie russe reclutate tra le forze armate italiane. L’inchiesta, che coinvolge il passaggio di documenti riservati a Mosca, si sta ampliando dopo l’arresto di alcuni ex militari. Le autorità hanno avviato verifiche sui contatti e sui movimenti dei sospettati, senza fornire ulteriori dettagli. La Procura ha disposto le sospensioni in attesa di sviluppi nelle indagini.

L’inchiesta sulle presunte spie russe reclutate all’interno dell’apparato italiano della sicurezza e della Difesa si allarga. Dopo l’arresto degli ex funzionari dell’Aisi Gavino Raoul Piras e Vincenzo Di Pasquale, accusati di aver ceduto informazioni riservate a funzionari dell’intelligence di Mosca, la procura militare punta ora su altri quattro militari italiani. Si tratta di Gianluca Nardella, Sergio Romeo, Davide Piantanida e Giuseppe Tempesta, per i quali il gip militare Enrico Della Ratta Rinaldi ha disposto la sospensione per quattro mesi «dall’esercizio di qualsiasi ufficio o servizio alle dipendenze dell’Amministrazione della Difesa». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Quattro militari sospesi per il caso dei documenti passati a Mosca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Biografías de GRANDES GENIOS de la MÚSICA

Notizie e thread social correlati

Tensioni Italia-Russia: Mosca minaccia ritorsioni dopo l’espulsione per spionaggio dei due addetti militariMosca ha annunciato ritorsioni dopo l'espulsione di due ufficiali militari italiani per spionaggio.

Hantavirus, il ministero della Salute monitora quattro turisti arrivati in Italia e passati per RomaIl ministero della Salute sta monitorando quattro turisti arrivati in Italia che hanno transitato per Roma, a causa di un focolaio di Andes...

Temi più discussi: I segreti della Difesa venduti ai russi: sospesi i 4 militari ancora in servizio; Sospesi dal servizio quattro carabinieri per un presunto pestaggio; Pestato dopo un inseguimento: sospesi i quattro carabinieri del posto di blocco; Morti due militari Usa in un attacco aereo dell’Iran contro una base in Giordania.

Era l'ottobre del 2024. Quattro #carabinieri, accusati di falso, sono stati #sospesi dal servizio per 8 mesi. Un video ha ribaltato l’accusa: nessuno speronanento e nessuna resistenza al fermo per il 30enne pestato all’Eur, quando era già immobilizzato. x.com

Sospesi dal servizio quattro carabinieri per un presunto pestaggioLa decisione della Corte di Cassazione arriva a quasi due anni di distanza dai fatti. I legali dei militari pronti alla difesa in dibattimento ... rainews.it

Pestaggio dopo la fuga dall’alt, il video del fermo ribalta il caso: sospesi quattro carabinieriDall’inseguimento del 23 ottobre 2024 alle immagini del fermo: la ricostruzione della Procura mette in discussione i verbali dei carabinieri, sospesi. notizie.it