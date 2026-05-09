Hantavirus il ministero della Salute monitora quattro turisti arrivati in Italia e passati per Roma

Da romatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero della Salute sta monitorando quattro turisti arrivati in Italia che hanno transitato per Roma, a causa di un focolaio di Andes Hantavirus associato alla nave MV Hondius. A bordo della nave sono decedute tre persone e altre otto sono risultate positive al virus. Le autorità hanno avviato le procedure di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario per gestire la situazione.

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Il ministero della Salute ha attivato le procedure di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario in seguito alle segnalazioni ricevute relative al focolaio di Andes Hantavirus, collegato alla nave MV Hondius, a bordo della quale sono morte tre persone e otto sono state.🔗 Leggi su Romatoday.it

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