Tensioni Italia-Russia | Mosca minaccia ritorsioni dopo l’espulsione per spionaggio dei due addetti militari

Mosca ha annunciato ritorsioni dopo l'espulsione di due ufficiali militari italiani per spionaggio. Il governo italiano ha ordinato l'allontanamento dei due entro tre giorni. Il ministero degli Esteri russo ha accusato Roma di aver agito per motivi politici. Il ministro degli Esteri italiano ha risposto che la decisione si basa su fatti e non su vendette. La tensione tra i due paesi si intensifica con questa escalation.

Il governo italiano ordina l’allontanamento entro tre giorni di Gorbachev e Astakhov. Botta e risposta col Cremlino, Tajani: “ Scelta basata su fatti, le loro sarebbero solo vendette”. Il Ministero degli Esteri ha convocato l’ambasciatore russo per comunicare l’espulsione dei due funzionari (Ansa Foto) – notizie.com La decisione dell’Italia di espellere due addetti militari dell’ambasciata russa in Italia rischia di compromettere ulteriormente i rapporti con il Cremlino, già estremamente tesi dopo quattro anni di guerra in Ucraina. La Federazione Russa ha annunciato ritorsioni dopo la misura adottata dal governo italiano nei confronti di Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov, ritenuti responsabili di attività di spionaggio nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Roma. 🔗 Leggi su Notizie.com

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La Russia è la minaccia più diretta per la NATO

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