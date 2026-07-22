Durante lo spettacolo di domani alle 21, i Litfiba si esibiranno nel Prato delle Cornacchie, celebrando i quarant’anni di ’17 Re’. Piero Pelù, frontman della band, ha mostrato una condotta energica e sopra le righe, trascinando il pubblico con la sua presenza sul palco. La band riproporrà i brani storici, in un concerto che segna un ritorno in un contesto amichevole.

No. Lo scalpo di Trump al guinzaglio, no. Trascinato dalla sua furia di Diablo, Piero Pelù non si preoccupa di finire un filo sopra le righe durante lo show con cui domani (ore 21) riporta i Litfiba a casa nella cornice amica del Prato delle Cornacchie. Ma il colpo di cabaret durante ’Tex’ non è la sola aggressione a quei "kings" messi nel mirino dall’album di cui il gruppo di Via de’ Bardi festeggia il quarantennale. "Anche se non si tratta certo di un’operazione-nostalgia" assicurano Pelù, Renzulli, Aiazzi e Maroccolo, in concerto pure a Forte dei Marmi il 13 agosto nella cornice di Villa Bertelli. "E a testimoniarlo ci pensa la stessa ’ 17 Re ’, canzone esclusa inopinatamente dall’album che porta il suo nome, pubblicata solo ora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quarant’anni di ’17 Re’. I Litfiba e la storia del rock

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40 anni. 17 re. E la storia continua

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