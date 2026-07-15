I Litfiba celebrano i quarant’anni di 17 Re a Rock in Roma 2026

Il 2026 segna una pagina straordinaria per gli appassionati del rock italiano. La formazione storica dei Litfiba degli anni Ottanta, composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, torna sul palco per una tappa imperdibile del tour celebrativo Quarant’anni di 17 Re. L’appuntamento romano è fissato per il 16 luglio 2026, quando il gruppo fiorentino calcherà il palco del festival musicale della Capitale. Dopo sedici anni di musica, il festival si arricchisce di un altro evento destinato a fare la storia. Il ritorno dei Litfiba rappresenta un momento di grande intensità per la scena musicale nazionale. Il pubblico... 🔗 Leggi su Ezrome.it

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Pescara - I Litfiba celebrano 40 anni dellalbum 17 Re

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