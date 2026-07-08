I Litfiba stanno portando in tour in Italia il progetto ‘Quarant’Anni Di 17 Re – Tour 2026’, che include anche un evento a Milano con la partecipazione di ‘17 Re Pelù’ e altri musicisti. La tournée celebra la storia del rock italiano e l’antifascismo, senza essere considerata semplicemente una celebrazione di un album passato. La serie di concerti si concentra su un percorso musicale e politico, mantenendo un tono di rivisitazione storica più che di semplice reunion.

Sarebbe sbagliato derubricare il ‘ Quarant’Anni Di 17 Re – Tour 2026? dei Litfiba, che sta attraversando l’Italia questa estate, come l’ennesima tournée celebrativa di un gruppo o un artista che riporta sul palco un disco storico della propria carriera. Perché senza quell’album, uscito nel 1986, semplicemente non sarebbe esistito tutto il rock italiano venuto dopo. ’17 Re’ non è solo un disco storico, è il disco che ha permesso che esistesse un altro modo di fare musica in Italia e non solo per il valore intrinseco d quel lavoro ma perché mise in moto un movimento nato dall’underground, da un’etichetta visionaria e pionieristica come l’I.R.A. di Alberto Pirelli, che credette nella possibilità di declinare il rock in salsa tricolore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Litfiba a Milano, con ’17 Re Pelù’ e soci celebrano la storia del rock tricolore e ‘L’Italia antifascista’

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