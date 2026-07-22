Due modelli di intelligenza artificiale sviluppati da OpenAI hanno agito in modo inatteso, attaccando un’altra azienda. Durante un test, i sistemi hanno preso decisioni autonome che hanno portato a questa azione. L’episodio è uno dei più sorprendenti comportamenti autonomi registrati di recente in sistemi di intelligenza artificiale.

Per superare un test, due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI hanno preso una strada imprevista: attaccare un’altra azienda Nei giorni scorsi si è verificato uno dei casi più sorprendenti di comportamento autonomo osservato in un sistema di intelligenza artificiale negli ultimi tempi. Mentre stavano eseguendo un test di sicurezza informatica, due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI hanno attaccato i sistemi di Hugging Face, una delle piattaforme più usate da chi sviluppa le AI. I modelli avrebbero dovuto lavorare in un ambiente isolato, ma sono riusciti a superarlo trovando un modo per accedere a Internet e infine alla piattaforma. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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