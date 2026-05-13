Non dobbiamo fidarci del fatto che le quantità siano piccole il punto non è solo quanto ne assumiamo | il monito di Berrino sull' effetto cocktail dei pesticidi negli alimenti

Un esperto ha espresso preoccupazioni riguardo all’assunzione di pesticidi attraverso gli alimenti, sottolineando che non bisogna fidarsi solo delle quantità piccole presenti nel cibo. Ha precisato che il problema non riguarda esclusivamente il volume di sostanze ingerite, ma anche l’effetto combinato di più pesticidi presenti negli alimenti. Nel frattempo, la frutta e le verdure in vendita appaiono di qualità elevata, con aspetto uniforme e lucido.

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Frutta perfetta, verdure lucide, ortaggi tutti uguali. La qualità, almeno a prima vista, sembra garantita. Eppure proprio negli ultimi giorni, un’analisi lanciata da Il Salvagente ha acceso un faro su un aspetto che resta invisibile: frutta e verdura possono contenere contemporaneamente più residui di pesticidi, il cosiddetto “effetto cocktail”. Non un’eccezione, ma una pratica diffusa: per restare nei limiti di legge si usano dosi più basse di diverse sostanze, così ogni singolo residuo è “a norma”. In alcuni casi si arriva a numeri difficili da immaginare: decine di molecole diverse nello stesso alimento, tutte regolari sulla carta. Ma il punto è proprio questo: sulla carta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non dobbiamo fidarci del fatto che le quantità siano piccole, il punto non è solo quanto ne assumiamo”: il monito di Berrino sull'”effetto cocktail” dei pesticidi negli alimenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AI DramaShe Called Him a Spoiled Brat. He Was the Deadliest Man Alive. Notizie correlate Pericolo effetto cocktail: fino a 16 pesticidi in un solo ortaggioLe analisi condotte negli ultimi undici anni sul territorio italiano hanno messo in luce una realtà preoccupante per la sicurezza alimentare: diversi... Perù, l’effetto cocktail dei pesticidi: tumori su in aumento del 150%? Punti chiave Come può un mix di sostanze sicure causare un aumento del 150%? Perché le attuali normative internazionali non riescono a fermare...