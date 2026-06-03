italia lussemburgo il test per capire di chi possiamo fidarci

L’Italia giocherà due amichevoli prima dei Mondiali, mentre le rivali si preparano direttamente all’evento in Nord America. La squadra azzurra ha già subito una delusione per la mancata qualificazione e ora si prepara a queste partite di test.

Non bastava la delusione, enorme e ancora fresca, per la mancata qualificazione ai Mondiali. Gli italiani dovranno ora sorbirsi anche due amichevoli della Nazionale, mentre le rivali preparano la manifestazione iridata nordamericana. Si comincia questa sera con Lussemburgo-Italia (calcio d’inizio alle 20.45; diretta Rai 1). Un’amichevole grottesca, contro un’avversaria tra le più modeste in circolazione e con una rosa, scelta dal commissario tecnico ad interim Silvio Baldini, molto più simile a quella dell’Italia Under 21 rispetto alla Nazionale maggiore (Baldini, dopotutto, è - e resterà - il ct dell’Under 21). Sì, perché a eccezione di Gigio Donnarumma («È stato l’unico a chiamarmi», dice Baldini) nessun senatore fa parte del gruppo al lavoro a Coverciano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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