Quanto costa il trasporto pubblico nelle città europee dalle corse singole agli abbonamenti
Il costo di un biglietto singolo per autobus, tram o metropolitana varia tra le città europee, con prezzi che possono essere molto diversi. Alcuni sistemi prevedono tariffe più basse, altre più alte, e anche gli abbonamenti mensili o annuali presentano differenze significative. Chi utilizza i mezzi pubblici si trova a pagare importi che vanno da pochi centesimi a diversi euro, a seconda della località.
Chi viaggia e utilizza i mezzi pubblici nelle città di destinazione sa che il prezzo di un biglietto per autobus, tram o metropolitana può variare, anche notevolmente. Ma la corsa singola è soltanto una delle possibilità a disposizione dei passeggeri: esistono biglietti giornalieri, carnet con pacchetti di corse e abbonamenti che possono andare dalla settimana all’intero anno. A cambiare sono anche la durata del titolo, l’estensione geografica della rete e le formule tariffarie adottate dalle singole città. Un biglietto può consentire di viaggiare per appena 30 minuti oppure per due ore, mentre altrove la tariffa dipende dalla distanza percorsa o dal numero di zone attraversate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Advantages of public transport in Europe
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