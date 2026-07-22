Chi viaggia e utilizza i mezzi pubblici nelle città di destinazione sa che il prezzo di un biglietto per autobus, tram o metropolitana può variare, anche notevolmente. Ma la corsa singola è soltanto una delle possibilità a disposizione dei passeggeri: esistono biglietti giornalieri, carnet con pacchetti di corse e abbonamenti che possono andare dalla settimana all’intero anno. A cambiare sono anche la durata del titolo, l’estensione geografica della rete e le formule tariffarie adottate dalle singole città. Un biglietto può consentire di viaggiare per appena 30 minuti oppure per due ore, mentre altrove la tariffa dipende dalla distanza percorsa o dal numero di zone attraversate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa il trasporto pubblico nelle città europee, dalle corse singole agli abbonamenti

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Advantages of public transport in Europe

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