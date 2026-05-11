Nella nostra provincia, i disservizi nel trasporto pubblico sono diventati una costante, con corse saltate e ritardi frequenti. La situazione ha sollevato molte proteste tra i pendolari, mentre le autorità regionali sono chiamate a intervenire per trovare soluzioni. La mancanza di adeguate infrastrutture e di servizi efficienti ha portato a una crescente insoddisfazione tra chi dipende quotidianamente dai mezzi pubblici.

"La nostra provincia viene considerata la terra di nessuno quando si parla di infrastrutture e servizi. È arrivato il momento che la Regione si assuma le proprie responsabilità". Fratelli d’Italia torna a denunciare la situazione "ormai non più sostenibile del trasporto pubblico locale nella provincia, dove cittadini, studenti, lavoratori, anziani e persone fragili sono costretti ogni giorno a convivere con mezzi vecchi, sporchi, spesso inadeguati e con collegamenti insufficienti". Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Guidi, l’onorevole Alessandro Amorese e il consigliere comunale Massimiliano Manuel, "a seguito delle numerose segnalazioni arrivate in queste settimane", intervengono duramente sulla condizione del trasporto pubblico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trasporto pubblico ko: "Corse saltate e ritardi . La Regione intervenga

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