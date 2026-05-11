Trasporto pubblico ko | Corse saltate e ritardi La Regione intervenga

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella nostra provincia, i disservizi nel trasporto pubblico sono diventati una costante, con corse saltate e ritardi frequenti. La situazione ha sollevato molte proteste tra i pendolari, mentre le autorità regionali sono chiamate a intervenire per trovare soluzioni. La mancanza di adeguate infrastrutture e di servizi efficienti ha portato a una crescente insoddisfazione tra chi dipende quotidianamente dai mezzi pubblici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"La nostra provincia viene considerata la terra di nessuno quando si parla di infrastrutture e servizi. È arrivato il momento che la Regione si assuma le proprie responsabilità". Fratelli d’Italia torna a denunciare la situazione "ormai non più sostenibile del trasporto pubblico locale nella provincia, dove cittadini, studenti, lavoratori, anziani e persone fragili sono costretti ogni giorno a convivere con mezzi vecchi, sporchi, spesso inadeguati e con collegamenti insufficienti". Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Guidi, l’onorevole Alessandro Amorese e il consigliere comunale Massimiliano Manuel, "a seguito delle numerose segnalazioni arrivate in queste settimane", intervengono duramente sulla condizione del trasporto pubblico.🔗 Leggi su Lanazione.it

trasporto pubblico ko corse saltate e ritardi la regione intervenga
© Lanazione.it - Trasporto pubblico ko: "Corse saltate e ritardi . La Regione intervenga
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Trasporto pubblico a Monreale: Amat comunica la ripresa delle corse da domani 14 aprileMONREALE, 13 aprile 2026 – Svolta nella vicenda che ha tenuto i cittadini monrealesi senza trasporto pubblico nelle ultime ore: AMAT ha comunicato al...

Leggi anche: Trasporto pubblico locale, corse soppresse e gravi disservizi a Latina: ecco perchè

Argomenti più discussi: Trasporto pubblico ko: Corse saltate e ritardi . La Regione intervenga; Il timore della privatizzazione, tram e bus che non passano, scale mobili fuori uso: nuova protesta dei comitati contro Atm; Furti sui bus Gtt a Chivasso: sette mezzi ko, scattano gli arresti; Autobus, corse saltate: Il mezzo si è guastato.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web