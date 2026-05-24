Sciopero generale nazionale a rischio il trasporto pubblico | ecco le corse garantite

Lo sciopero generale nazionale coinvolge tutte le categorie pubbliche e private. Il trasporto pubblico potrebbe subire interruzioni, con alcune corse garantite. Le organizzazioni sindacali hanno annunciato l’adesione allo sciopero, ma non sono state specificate le modalità di servizio minimo. La durata e le modalità di attuazione variano a seconda delle regioni e delle aziende coinvolte. I cittadini sono invitati a verificare gli orari e le eventuali variazioni sui mezzi di trasporto prima di partire.

È stato indetto dalle organizzazioni sindacali uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private. Per il trasporto pubblico locale saranno garantite le fasce orarie di garanzia.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayPer il personale viaggiante dei servizi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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SCIOPERO GENERALE DI 24 ORE, TRASPORTI A RISCHIO: TRENI, DISAGI E SERVIZI RIDOTTI

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#muoversivenezia | SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 24H Eventuali servizi aggiuntivi oltre a quelli programmati saranno riportati nella news: actv.avmspa.it/it/content/avm… o eventualmente nei nostri canali @muoversivenezia Facebook e Tele x.com

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