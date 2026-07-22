La galleria dell’ex ferrovia di Fiames, nota in passato come semplice passaggio, si trasforma in una destinazione grazie al progetto Attraverso. La struttura, che prima era considerata un non-luogo, ora invita i visitatori a vivere un’esperienza di attraversamento. La riqualificazione ha modificato la percezione dello spazio, rendendolo un luogo da visitare, non solo un passaggio per raggiungere altre destinazioni.

Per molti anni è stata soltanto un passaggio, un non-luogo da percorrere per arrivare altrove. Con Attraverso, la storica galleria dell’ex ferrovia di Fiames cambia prospettiva e diventa una destinazione. Succede a Cortina d’Ampezzo, nell’ambito del Cortina Design Weekend, dove uno spazio nato per il transito è stato reinterpretato come ambiente da abitare, vivere, ascoltare e condividere. Il progetto nasce dall’idea e dalla direzione creativa di Ludovica Rubbini, general manager di SanBrite, che negli ultimi anni ha contribuito, insieme a Riccardo Gaspari, a trasformare un’azienda agricola di montagna in uno dei riferimenti contemporanei dell’ospitalità italiana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Quando il design diventa un’esperienza da attraversare

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