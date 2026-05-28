Design e nuovi spazi | come cambia il bar tra esperienza e socialità

Le nuove strutture dei bar puntano su spazi più aperti e ariosi, con arredi moderni e aree dedicate alla socialità. Questi locali privilegiano ambienti che facilitano lo scambio di conversazioni, spesso con tavoli condivisi e luci soffuse. La tendenza vede i bar come un’alternativa ai social network, offrendo incontri faccia a faccia in ambienti pensati per favorire interazioni autentiche.

? Domande chiave Come può il design influenzare la qualità delle nostre conversazioni?. Perché i nuovi bar stanno sostituendo i social network fisici?. Quali materiali trasformano un semplice locale in un'esperienza multisensoriale?. Come cambieranno i modelli di business tra caffè e co-working?.? In Breve Oltre 152 mila attività di somministrazione registrano quasi sei miliardi di visite annue in Italia.. Architetto Fabio Tudisco corregge l'acustica del foyer presso il Teatro della Cometa a Roma.. Studio Velia e Luca Marullo Viola progettano nuovi spazi tra Milano e Vienna.. Erich Bernard di BWM Designers sottolinea il valore analogico del Cafè am Dom. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Redesign Any Room with AI: Keep Geometry, Change Style (Vondy Workflow)

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