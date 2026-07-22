Nuovo abbandono di rifiuti a Cardinale, periferia di Qualiano: quattro sacchi lasciati in un’area già interessata da precedenti interventi di pulizia. Continua senza sosta l’emergenza legata all’ abbandono dei rifiuti nelle periferie di Qualiano. L’ultimo caso arriva ancora una volta da località Cardinale, una delle aree più frequentemente colpite dagli scarichi abusivi. Nel corso dei uno dei nostri consueti monitoraggii dei punti critici del territorio, effettuato nelle ultime ore, è stato documentato un nuovo episodio di abbandono illecito che rischia di riaprire una ferita mai realmente sanata. Quattro sacchi abbandonati in un’area già critica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, nuovi rifiuti a Cardinale: discarica abusiva torna a crescere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Qualiano, svolta per la discarica abusiva: il Generale Vadalà intervieneIl Generale Vadalà ha ordinato verifiche sulla discarica abusiva scoperta a Qualiano, dopo la denuncia di un consigliere M5S.

Qualiano, svolta per la discarica abusiva di Pozzo Nuovo: il Generale Vadalà intervieneIl Generale Vadalà ha disposto controlli sulla discarica abusiva di Via Granata a Pozzo Nuovo, dopo la segnalazione del consigliere M5S.

Temi più discussi: Qualiano, convocato il Consiglio comunale: Tari e bilancio in aula - Punto!; Qualiano, arrestato 30enne grazie al dispositivo anti-stalking; Qualiano. 30enne entra a casa della vittima: donna salvata dal dispositivo anti-stalking; Qualiano svolta per la discarica abusiva di Pozzo Nuovo | il Generale Vadalà interviene.

Stretta contro gli incivili dei rifiuti tra Marano e Qualiano: raffica di multe e denunceProsegue la lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti tra Marano e Qualiano, dove le amministrazioni locali hanno intensificato controlli e attività di monitoraggio per contrastare un fenomeno che ... ilmattino.it

Qualiano, al via la bonifica del campo rom: partita la rimozione dei rifiutiLa pinza dell'escavatore dell'Esercito in azione anche al campo rom di Qualiano. Da questa mattina al via la rimozione di tonnellate di rifiuti accatastati lungo la circumvallazione esterna. Si tratta ... ilmattino.it