Qualiano svolta per la discarica abusiva di Pozzo Nuovo | il Generale Vadalà interviene
Il Generale Vadalà ha disposto controlli sulla discarica abusiva di Via Granata a Pozzo Nuovo, dopo la segnalazione del consigliere M5S. La verifica riguarda l’area dove si accumulano rifiuti non autorizzati. Le autorità hanno iniziato le ispezioni per accertare eventuali violazioni ambientali e individuare i responsabili. La discarica si trova in una zona abitata e senza autorizzazioni ufficiali.
Dopo la denuncia del consigliere M5S Massimiliano Porcelli, la Struttura Commissariale del Generale Vadalà avvia verifiche sulla discarica abusiva di Via Granata a Pozzo Nuovo. Solo quattro settimane fa avevamo riportato la denuncia del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Qualiano, Massimiliano Porcelli, relativa a una situazione di grave degrado ambientale causata dalla presenza di una discarica abusiva a cielo aperto in Via Gennaro Granata in località Pozzo Nuovo. Quella che poteva sembrare una semplice segnalazione politica si è trasformata in un’azione concreta. Porcelli ha infatti deciso di scrivere direttamente al... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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