Qualiano svolta per la discarica abusiva di Pozzo Nuovo | il Generale Vadalà interviene

Notizia in breve

Il Generale Vadalà ha disposto controlli sulla discarica abusiva di Via Granata a Pozzo Nuovo, dopo la segnalazione del consigliere M5S. La verifica riguarda l’area dove si accumulano rifiuti non autorizzati. Le autorità hanno iniziato le ispezioni per accertare eventuali violazioni ambientali e individuare i responsabili. La discarica si trova in una zona abitata e senza autorizzazioni ufficiali.