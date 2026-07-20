Il Generale Vadalà ha ordinato verifiche sulla discarica abusiva scoperta a Qualiano, dopo la denuncia di un consigliere M5S. Le indagini mirano a identificare i responsabili e a quantificare i rifiuti presenti. La discarica si trova in un’area non autorizzata e si estende su diversi ettari. Nessuna altra informazione sulle azioni successive è stata comunicata.

Dopo la denuncia del consigliere M5S Massimiliano Porcelli, la Struttura Commissariale del Generale Vadalà avvia verifiche sulla discarica abusiva. Solo quattro settimane fa avevamo riportato la denuncia del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Qualiano, Massimiliano Porcelli, relativa a una situazione di grave degrado ambientale causata dalla presenza di una discarica abusiva a cielo aperto in Via Gennaro Granata in località Pozzo Nuovo. Quella che poteva sembrare una semplice segnalazione politica si è trasformata in un’azione concreta. Porcelli ha infatti deciso di scrivere direttamente al Commissario Unico per la realizzazione... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, svolta per la discarica abusiva: il Generale Vadalà interviene

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