La Juventus sta valutando due opzioni per il reparto offensivo: Kolo Muani e Mateta. La società sta analizzando quale dei due profili possa adattarsi meglio alle esigenze della squadra. La decisione dipende dai requisiti tecnici e dalle possibilità di ingaggio. Nei prossimi giorni si attende una scelta definitiva, dopo aver confrontato le caratteristiche di entrambi i giocatori. La trattativa si concentra sulla possibilità di un ritorno del francese o sull’acquisto del centravanti del Palace.

di Luca Fioretti Testa a testa tra Kolo Muani e Mateta per l’attacco della Juventus: la dirigenza valuta il profilo ideale tra il ritorno del francese e il bomber del Palace. Il calciomercato della Juventus si accende attorno al reparto avanzato per un vero e proprio testa a testa. Randal Kolo Muani e Jean-Philippe Mateta rappresentano i due profili principali nel mirino dei bianconeri per rinforzare l’attacco. Entrambi i calciatori condividono la medesima nazionalità e lo stesso ruolo sul campo. Il preferito dei vertici rimane la punta del Paris Saint-Germain, già protagonista in passato a Torino con un impatto straordinario: la società desidera fortemente puntare ancora su di lui, ma le elevate pretese economiche del club francese stanno rendendo l’operazione estremamente complessa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Può nascere un vero e proprio testa a testa Kolo Muani-Mateta nei prossimi giorni: su chi conviene puntare e perchè

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