La Juventus sta considerando l'acquisto di un centrocampista svincolato, con due nomi principali: Franck Kessié e Leon Goretzka. Entrambi sono liberi da obblighi contrattuali e disponibili a trasferimenti a parametro zero. La società sta analizzando le caratteristiche di ciascun giocatore, senza ancora aver preso una decisione definitiva. La scelta potrebbe influenzare la composizione del reparto mediano nella prossima stagione.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve: Franck Kessié o Leon Goretzka a parametro zero, su chi dei due dovrebbe ricadere la scelta per il centrocampo. La Juve sta valutando con grandissima attenzione le occasioni offerte dal mercato degli svincolati per rinforzare la propria linea mediana. Attualmente, le attenzioni del club bianconero sono rivolte verso due parametri zero per il centrocampo: da un lato c’è Franck Kessié, il quale si è svincolato dall’Al-Ahli, e dall’altro spicca il nome di Leon Goretzka. Si tratta di due giocatori di assoluto e indiscusso valore internazionale, in grado di garantire un ottimo salto di qualità per competere ad altissimi livelli, ma dotati di caratteristiche differenti che impongono un’attenta riflessione prima di firmare un nuovo contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Goretzka-Kessié, testa a testa a centrocampo: su chi farebbe bene a investire la Juve e perchè

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