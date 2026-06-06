Bremer e Gimenez sono due difensori centrali molto richiesti, con un testa a testa tra mercato e caratteristiche. Bremer si distingue per la solidità in marcatura e la stabilità difensiva. Gimenez, invece, si adatta meglio alla filosofia di gioco di alcuni allenatori, grazie alla sua capacità di adattarsi e di contribuire anche in fase offensiva. Entrambi sono considerati profili di livello, ma le preferenze dipendono dalle esigenze tattiche delle squadre.

di Luca Fioretti Bremer garantisce solidità in marcatura, ma Gimenez si adatta meglio alla filosofia di Spalletti: il confronto tra i due difensori. Il futuro della retroguardia della Juventus ruota attorno a un affascinante intrigo internazionale sull’asse Torino-Madrid. I destini di due grandi interpreti del ruolo sono ormai indissolubilmente legati: il possibile assalto a Gimenez scatterebbe infatti soltanto nel caso in cui si materializzasse la dolorosa partenza di Bremer, sul quale pende una pericolosa clausola rescissoria. Una situazione che impone alla dirigenza profonde riflessioni su chi sia davvero il profilo ideale su cui poggiare le fondamenta della difesa del futuro. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Dal punto di vista dell’anagrafe e dell’affidabilità, parliamo di due profili di assoluto spessore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer Gimenez, una maglia per due: testa a testa sul mercato, ecco su chi conviene puntare e perchè

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