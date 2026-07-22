Un premio all’arte dell’impegno è stato assegnato a Muti e al Sommo Poeta durante l’edizione di “Prospettiva Dante”. Il direttore della manifestazione ha spiegato che il titolo si ispira al verso del canto XXIII del Paradiso, “la notte che le cose ci nasconde”, sottolineando l’invito alla speranza e all’impegno, con l’idea che l’alba arriverà. La cerimonia si è svolta in presenza di pubblico e ha celebrato il legame tra musica e letteratura.

"È un invito alla speranza e all’impegno, perché l’alba arriverà": con queste parole Domenico De Martino, direttore di “Prospettiva Dante“, ha spiegato perché come titolo di questa edizione della manifestazione dedicata al Sommo Poeta, è stato scelto il verso del canto XXIII del Paradiso “la notte che le cose ci nasconde“. Il Festival, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna con la direzione scientifica dell’Accademia della Crusca, si terrà dal 16 al 20 settembre: cinque giornate di incontri ed eventi con ospiti come Monica Guerritore, Aldo Cazzullo, Raffaele Pinto, Daniele Silvestri, Roberto Mercadini, Virginio Gazzolo, Chiara Pavan, padre Egidio Monzani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Prospettiva Dante“. Muti e il Sommo Poeta. Premio all’arte dell’impegno

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