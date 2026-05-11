Roma Dante tra arte e Hollywood | il premio in Via Margutta

A Roma, in via Margutta, si tiene un evento dedicato a Dante con una mostra dedicata a un artista che ha creato opere inedite. Tra le iniziative, un attore di Hollywood ha presentato una reinterpretazione del mondo dantesco. Sono previste esposizioni di opere di Mario Russo, che saranno visibili al pubblico. L’evento coinvolge artisti e attori, creando un ponte tra arte, cinema e letteratura.

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? Domande chiave Come può un attore di Hollywood reinterpretare il mondo dantesco?. Chi sono gli artisti che esporranno le opere inedite di Mario Russo?. Quale premio concreto riceverà il vincitore della competizione internazionale?. Dove si svolgerà la performance teatrale ispirata alla Divina Commedia?.? In Breve Vernissage il 22 maggio e proclamazione vincitore il 29 maggio 2026.. Mostra personale di Mario Russo con opere inedite sulle tre cantiche.. Performance teatrale di Federico Wardal con regia di Enrico Bernard.. Premio di 2600 euro per mostra nella Sala Picasso della galleria.. Dal 22 al 31 maggio 2026, la Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign in Via Margutta 90 a Roma ospiterà la seconda edizione del Premio Internazionale Dante Alighieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, Dante tra arte e Hollywood: il premio in Via Margutta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dante e l’Arte Contemporanea: il Gran Finale a RomaCosa: Finissage della mostra “Dante nei libri d’artista” e presentazione in anteprima dell’edizione digitale del prezioso incunabolo Z 79A. Leggi anche: Dante e l’arte del libro: un viaggio tra forma e spirito alla Vallicelliana Argomenti più discussi: Premio Internazionale Dante Alighieri 2026: Arte E Teatro A Via Margutta; Premio Internazionale Dante Alighieri 2026, con Adriana Russo; Mostra Cento Pittori Via Margutta – 125° edizione 2026; La Purissima conquista l'Accademia nazionale di San Luca, tra arte e storia. Premio Internazionale Dante Alighieri 2026Ai nastri di partenza la II° Edizione del Premio Internazionale Dante Alighieri 2026, che si svolgerà dal 22 al 31 maggio 2026, nella prestigiosa Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign, in Vi ... romatoday.it